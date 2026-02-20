Nachrichten in
Kritik an elektronischer Patienten-Akte

Seit dem letzten Jahr gibt es in Deutschland die elektronische Patienten-Akte. In der Akte werden alle wichtigen Arzt-Dokumente gespeichert. Patienten und Patientinnen können sie sich in einer App anschauen. Aber die Hausärzte in Deutschland sagen: Die elektronische Patienten-Akte wird kaum genutzt.

Auf einem Bildschirm steht "Patienten-Akte", darüber ist das Symbol einer Akte.
Die elektronische Patienten-Akte soll für eine bessere Übersicht sorgen. (picture alliance / Jörg Carstensen )
Die Idee von der Akte ist: Jede Arzt-Praxis und jedes Kranken-Haus kann in der Akte Dokumente speichern. Zum Beispiel Labor-Berichte, Röntgen-Bilder oder Arzt-Briefe. Früher wurden diese Sachen in vielen einzelnen Akten gespeichert. Mit der elektronischen Patienten-Akte soll es für Ärzte und Patienten übersichtlicher werden.
Der Verband von den Haus-Ärzten und Haus-Ärztinnen sagt: Nur ganz wenige Patienten haben sich ihre elektronische Akte angeschaut. Der Verband sagt: Das liegt daran, dass die Anmeldung sehr kompliziert ist. Und auch in der Arzt-Praxis macht die elektronische Patienten-Akte Probleme. Die Technik funktioniert nicht gut.
Die Verbraucher-Zentralen in Deutschland sagen: Die elektronische Patienten-Akte muss noch besser werden. Es fehlen wichtige Funktionen. Zum Beispiel gibt es keinen digitalen Impf-Pass. Andere Kritiker sagen: Es ist nicht gut, persönliche Daten in einer elektronischen Akte zu speichern. Sie sagen: Die Dokumente sind nicht sicher vor Hacker-Angriffen.
Wörter-Buch

  • Verbraucher

    Verbraucherinnen und Verbraucher sind Menschen, die etwas benutzen oder kaufen. Der Bundes-Verband für die Verbraucher kümmert um die nötigen Informationen für die Menschen.

  • Hacker

    Hacker sind Menschen, die sich mit Computern besonders gut auskennen. Manche Hacker halten sich nicht an die Gesetze. Über das Internet können sie zum Beispiel in andere Computer einbrechen. Dort können sie Informationen lesen oder verändern. So können die Hacker heimlich Daten oder Pass-Wörter klauen. Pass-Wörter braucht man zum Beispiel für ein E-Mail-Postfach oder für ein Online-Konto.

