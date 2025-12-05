Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Arten-Schutz-Konferenz beschließt Schutz von Elefanten und Haien

Die Menschen brauchen die Natur zum Überleben. Wir nutzen viele Tiere und Pflanzen zum Essen oder für Produkte wie Holz. Doch wenn zu viele Tiere gejagt werden, sterben sie aus. Jetzt hat eine große Konferenz entschieden: Arten wie Elefanten oder Haie müssen besser geschützt werden.

Audio herunterladen
Ein großer Elefant mit langen Stoß-Zähnen steht im Gebüsch.
Afrikanische Elefanten sind vom Aussterben bedroht. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Moritz Wolf)
Elefanten sind schon fast ausgestorben. Die Menschen haben sie gejagt. Sie wollten vor allem die Stoß-Zähne von den Elefanten. Daraus wird teurer Elfenbein-Schmuck gemacht. In dem Jahr 1989 ist der Verkauf von Elfenbein verboten worden. Jetzt hat eine Konferenz entschieden: Das bleibt auch so.
Das Land Namibia in Afrika wollte das Handels-Verbot abschaffen. Die Regierung von Namibia sagt: Wir haben noch viel Elfenbein. Das wollen wir verkaufen. Wir wollen aber keine Elefanten jagen. Tier-Schützer befürchten aber: Wenn der Handel mit Elfenbein wieder erlaubt wird, könnten die Elefanten wieder gejagt werden.
Die Welt-Artenschutz-Konferenz hat auch den Schutz von anderen Tieren beschlossen. Giraffen und Nashörner müssen weiter geschützt werden. Und: Einige Hai-Arten dürfen jetzt gar nicht mehr gejagt werden.
Die Welt-Arten-Schutz-Konferenz fand in dem Land Usbekistan statt. Fast 200 Länder haben mitgemacht.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Namibia

    Namibia ist ein Land auf dem Kontinent Afrika. Es ist im Süd-Westen von Afrika. Die Nachbar-Länder sind Angola, Botswana und Süd-Afrika. In Namibia gibt es viele Wüsten. Dort leben viele bedrohte Tier-Arten. Namibia war früher eine Kolonie vom Deutschen Reich. Deutsche haben in Namibia damals viele Kriegs-Verbrechen begangen. Namibia gehörte lange auch zu Süd-Afrika. Seit dem Jahr 1990 ist Namibia ein unabhängiges Land.

  • Konferenz

    Eine Konferenz ist eine Besprechung. Auf der Konferenz treffen sich Menschen, um miteinander zu diskutieren.

zum Wörter-Buch