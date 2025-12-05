Arten-Schutz-Konferenz beschließt Schutz von Elefanten und Haien

Afrikanische Elefanten sind vom Aussterben bedroht. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Moritz Wolf)

Elefanten sind schon fast ausgestorben. Die Menschen haben sie gejagt. Sie wollten vor allem die Stoß-Zähne von den Elefanten. Daraus wird teurer Elfenbein-Schmuck gemacht. In dem Jahr 1989 ist der Verkauf von Elfenbein verboten worden. Jetzt hat eine Konferenz entschieden: Das bleibt auch so.

Das Land Namibia in Afrika wollte das Handels-Verbot abschaffen. Die Regierung von Namibia sagt: Wir haben noch viel Elfenbein. Das wollen wir verkaufen. Wir wollen aber keine Elefanten jagen. Tier-Schützer befürchten aber: Wenn der Handel mit Elfenbein wieder erlaubt wird, könnten die Elefanten wieder gejagt werden.

Die Welt-Artenschutz-Konferenz hat auch den Schutz von anderen Tieren beschlossen. Giraffen und Nashörner müssen weiter geschützt werden. Und: Einige Hai-Arten dürfen jetzt gar nicht mehr gejagt werden.

Die Welt-Arten-Schutz-Konferenz fand in dem Land Usbekistan statt. Fast 200 Länder haben mitgemacht.