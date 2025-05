Guter Start: Gegen Ungarn hat Deutschland 6:1 gewonnen. (IMAGO / justpictures.ch / IMAGO / Andrea Branca)

Deutschland hat zuerst gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen gespielt. Jedes Spiel hat die deutsche Mannschaft klar gewonnen. Danach hat Deutschland gegen die Schweiz aber 1:5 verloren. Als nächstes spielt Deutschland gegen andere gute Gegner: die USA und Tschechien.

Die Welt-Meisterschaft ist in Dänemark und Schweden. Deutschland spielt in der Vor-Runde in Dänemark. Die Halb-Final-Spiele und das Finale sind in Schweden.