USA verbieten deutschen Internet-Aktivistinnen die Einreise

Die Regierung von dem Land USA hat entschieden: Mehrere Menschen dürfen nicht mehr in die USA kommen. Das gilt auch für 2 Frauen aus Deutschland. Die US-Regierung behauptet: Diese Leute machen im Internet Zensur.

Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg stehen nebeneinander und schauen in Richtung der Kamera.
Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg dürfen nicht mehr in die USA reisen. (Sven Serkis / HateAid / dpa)
Die deutschen Frauen heißen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon. Die Frauen leiten die Organisation "HateAid". Das heißt übersetzt "Hilfe bei Hass". Die Organisation kümmert sich um Menschen, die im Internet bedroht oder beschimpft werden.
Die Regierung in den USA behauptet: Die 2 Frauen helfen dabei, Meinungen im Internet zu verbieten. Das ist Zensur.
Auch ein ehemaliger Politiker von der EU darf nicht mehr in die USA reisen. Er heißt Thierry Breton. Er hat an Gesetzen von der EU mitgearbeitet. Die Gesetze regeln, wann etwas im Internet gelöscht werden muss.
Politiker in Deutschland und Europa kritisieren die USA. Sie sagen: Wir entscheiden selbst, wie unsere Internet-Regeln sind.
Die Aktivistinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon sagen: Die USA wollen uns einschüchtern. Das klappt aber nicht. Wir machen weiter unsere Arbeit.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Zensur

    In manchen Ländern entscheidet die Regierung, was die Zeitungen schreiben dürfen. Sie entscheidet auch, welche Internet-Seiten die Menschen ansehen dürfen und was man dort lesen kann. Das ist Zensur. In vielen Ländern ist Zensur verboten, auch in Deutschland.

  • Meinungs-Freiheit

    Meinungs-Freiheit heißt: Jeder Mensch darf frei reden und sich frei äußern. Die Meinungs-Freiheit gehört zu den Grund-Rechten. Sie ist auch ein Menschen-Recht. Man darf seine Meinung in Wort, Bild oder Schrift frei äußern.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

