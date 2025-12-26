USA verbieten deutschen Internet-Aktivistinnen die Einreise

Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg dürfen nicht mehr in die USA reisen. (Sven Serkis / HateAid / dpa)

Die deutschen Frauen heißen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon. Die Frauen leiten die Organisation "HateAid". Das heißt übersetzt "Hilfe bei Hass". Die Organisation kümmert sich um Menschen, die im Internet bedroht oder beschimpft werden.

Die Regierung in den USA behauptet: Die 2 Frauen helfen dabei, Meinungen im Internet zu verbieten. Das ist Zensur.

Auch ein ehemaliger Politiker von der EU darf nicht mehr in die USA reisen. Er heißt Thierry Breton. Er hat an Gesetzen von der EU mitgearbeitet. Die Gesetze regeln, wann etwas im Internet gelöscht werden muss.

Politiker in Deutschland und Europa kritisieren die USA. Sie sagen: Wir entscheiden selbst, wie unsere Internet-Regeln sind.

Die Aktivistinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon sagen: Die USA wollen uns einschüchtern. Das klappt aber nicht. Wir machen weiter unsere Arbeit.