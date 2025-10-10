Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan

Zwei Frauen freuen sich über die Einigung. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)

Die Hamas hat zugesagt, alle israelischen Geiseln freizulassen. Die Terroristen haben noch 20 Menschen in ihrer Gewalt. Sie sollen am Sonntag oder Montag freikommen. Israel hat dafür versprochen, hunderte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen zu entlassen. Außerdem soll Israel mit den Angriffen auf den Gaza-Streifen aufhören. Die israelischen Truppen sollen sich bis zu einer vereinbarten Linie zurück-ziehen.

Vertreter von der Hamas und Israel verhandeln seit Tagen in dem Land Ägypten. Der Plan für ein Ende von dem Krieg wurde vor allem von der Regierung von dem Land USA vermittelt. US-Präsident Donald Trump hat gesagt: Das sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden.

Es gibt aber noch viele ungeklärte Punkte in dem Plan: Zum Beispiel, was mit wichtigen Anführern von der Hamas passieren soll. Und wer den Gaza-Streifen in Zukunft regieren soll. Viele Länder auf der Welt finden: Die Palästinenser sollten auf dem Gebiet ihren eigenen Staat bekommen. Mehrere israelische Minister lehnen das ab. Sie sagen: Wir werden dem Plan so nicht zustimmen.