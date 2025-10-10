Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan

Das Land Israel und die Terror-Organisation Hamas haben sich auf erste Maßnahmen für ein Ende von dem Gaza-Krieg geeinigt. Das haben beide Kriegs-Parteien bestätigt. Viele Menschen sind darüber sehr erleichtert.

Zwei Frauen freuen sich über die Einigung. Sie umarmen sich.
Zwei Frauen freuen sich über die Einigung. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)
Die Hamas hat zugesagt, alle israelischen Geiseln freizulassen. Die Terroristen haben noch 20 Menschen in ihrer Gewalt. Sie sollen am Sonntag oder Montag freikommen. Israel hat dafür versprochen, hunderte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen zu entlassen. Außerdem soll Israel mit den Angriffen auf den Gaza-Streifen aufhören. Die israelischen Truppen sollen sich bis zu einer vereinbarten Linie zurück-ziehen.
Vertreter von der Hamas und Israel verhandeln seit Tagen in dem Land Ägypten. Der Plan für ein Ende von dem Krieg wurde vor allem von der Regierung von dem Land USA vermittelt. US-Präsident Donald Trump hat gesagt: Das sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden.
Es gibt aber noch viele ungeklärte Punkte in dem Plan: Zum Beispiel, was mit wichtigen Anführern von der Hamas passieren soll. Und wer den Gaza-Streifen in Zukunft regieren soll. Viele Länder auf der Welt finden: Die Palästinenser sollten auf dem Gebiet ihren eigenen Staat bekommen. Mehrere israelische Minister lehnen das ab. Sie sagen: Wir werden dem Plan so nicht zustimmen.
Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

