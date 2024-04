Die Bundes-Regierung sagt: Wir wollen mehr für den Klima-Schutz machen. Hier ein Foto von einem Braun-Kohle-Kraftwerk. (www.imago-images.de)

Das Klima-Schutz-Gesetz regelt, wie viel Treibhaus-Gas Deutschland ausstoßen darf. Treibhaus-Gas schadet dem Klima. Es entsteht in 5 Bereichen: beim Auto-Fahren, in Gebäuden, in der Land-Wirtschaft, in Fabriken und bei der Strom-Erzeugung.

Bisher ist es so: Jeder Bereich darf nur eine bestimmte Menge Treibhaus-Gas ausstoßen. Das nennt man Klima-Ziel. Wenn ein Bereich sein Klima-Ziel verfehlt, muss der zuständige Minister oder die Ministerin sofort handeln.

Jetzt haben sich die Regierungs-Parteien eine andere Lösung überlegt. Die Klima-Ziele gelten in Zukunft für alle Bereiche zusammen. Das heißt: Wenn zum Beispiel im Verkehr zu viel Treibhaus-Gas ausgestoßen wird, dann muss der Verkehrs-Minister nicht unbedingt handeln. Er muss nichts tun, damit die schädlichen Treibhaus-Gase im Verkehr sinken. Es reicht, wenn die anderen Bereiche genug dafür tun.

Umwelt-Schutz-Organisationen kritisieren das geplante Gesetz. Sie sagen: So kommen wir beim Klima-Schutz nicht voran. Als Nächstes berät der Bundestag über den Gesetz-Entwurf.