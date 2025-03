Aktion "Earth Hour": Viele Städte für eine Stunde im Dunkeln

Am Samstag war es in vielen Städten in Deutschland für eine Stunde dunkel. Die Städte haben an großen Bauwerken das Licht ausgeschaltet. Um genau halb 9 Uhr am Abend bis um halb 10. Dann gingen die Lichter wieder an.