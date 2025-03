Rodrigo Duterte war in den Jahren 2016 bis 2022 Präsident von dem Land Philippinen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ace Morandante)

Der Gerichts-Hof ist nur für besonders schwere Verbrechen zuständig. Zum Beispiel kümmert er sich um Kriegs-Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Gerichts-Hof ist nur zuständig, wenn ein Land die Verbrecher nicht selbst vor Gericht stellt. Der Internationale Straf-Gerichts-Hof ist in der Stadt Den Haag in den Niederlanden.

Duterte war in den Jahren 2016 bis 2022 Präsident von den Philippinen. Er hat brutale Einsätze gegen Drogen-Banden angeordnet. Die Polizei sagt: Dabei sind mindestens 6.000 Menschen getötet worden. Menschen-Rechtler sagen: Wir glauben, dass es noch viel mehr Tote gegeben hat.

Seit dem Jahr 2019 ermittelt der Internationale Straf-Gerichts-Hof gegen Duterte. In dieser Woche haben Polizisten Duterte festgenommen. Das war in der philippinischen Haupt-Stadt Manila. Ein Flugzeug hat Duterte in die Niederlande gebracht. Jetzt kann der Internationale Straf-Gerichts-Hof entscheiden, ob Duterte angeklagt wird.