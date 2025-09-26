Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa

In den Ländern Dänemark und Norwegen haben Drohnen den Flug-Verkehr gestört. Es ist noch nicht bekannt, woher die Drohnen kamen. Wenige Tage vorher sind russische Kampf-Flugzeuge über das Land Estland geflogen. Danach hat die NATO Russland gewarnt.

Audio herunterladen
Polizisten stehen vor einem hohen Draht-Zaun. Er umgibt den Flug-Hafen von Kopenhagen.
Polizei am Flug-Hafen von Kopenhagen. Wegen Drohnen sind viele Flüge ausgefallen. (imago images / TT / Johan Nilsson)
In Dänemark wurden mehrere Male Drohnen in der Nähe von Flughäfen beobachtet, zum Beispiel am Flughafen von der Haupt-Stadt Kopenhagen. In Norwegen sind Drohnen am Flughafen von der Haupt-Stadt Oslo entdeckt worden.
Die Regierung von Dänemark sagt: Jemand wollte uns mit den Drohnen angreifen. Aber wir wissen nicht, wer es war. Die Regierung will das jetzt untersuchen.
Durch die Drohnen in Oslo und Kopenhagen sind viele Flüge ausgefallen. Tausende Menschen mussten viele Stunden am Flughafen warten oder konnten gar nicht fliegen.
Wenige Tage vorher wurden russische Kampf-Flugzeuge in der Luft über dem Land Estland entdeckt. Flugzeuge brauchen eine Erlaubnis, wenn sie in den Luft-Raum über einem Land fliegen wollen. Estland sagt: Die russischen Kampf-Flugzeuge hatten keine Erlaubnis. Sie waren 12 Minuten über Estland. Russland sagt: Wir waren nicht in dem Luft-Raum über Estland.
Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis aus 32 Ländern. Auch Estland ist in der NATO. Die NATO-Länder haben Russland gewarnt: Wir werden unseren Luft-Raum mit allen Mitteln schützen. Das könnte bedeuten, dass russische Flugzeuge auch abgeschossen werden könnten.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Drohnen

    Drohnen sind kleine Flugzeuge, die ohne Pilot oder Pilotin fliegen können. Meistens sind sie fern-gesteuert. Es gibt Aufklärungs-Drohnen. Sie tragen Kameras. Damit kann man aus der Luft Fotos oder Filme machen. Und es gibt Kampf-Drohnen. Sie tragen Waffen. Damit kann man aus der Luft Menschen töten. Weil kein Pilot in dem Flugzeug sitzt, bringt sich der Angreifer selbst nicht in Gefahr.

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

  • Norwegen

    Norwegen ist ein Land in Europa. Es liegt im Norden, im Winter ist es dort sehr kalt. Die Hauptstadt von Norwegen heißt Oslo. Die meisten Menschen in Norwegen sprechen Norwegisch.

  • Estland

    Estland ist ein Land in Nord-Europa. Es liegt an der Ost-See. Die Haupt-Stadt von Estland heißt Tallin. Das Land ist ungefähr so groß wie das deutsche Bundes-Land Bayern. In Estland leben etwa so viele Menschen wie in der deutschen Groß-Stadt Köln. Seit 2004 gehört Estland zur Europäischen Union. Estland ist auch Mitglied von dem Verteidigungs-Bündnis NATO.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

zum Wörter-Buch