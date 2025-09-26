Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa

Polizei am Flug-Hafen von Kopenhagen. Wegen Drohnen sind viele Flüge ausgefallen. (imago images / TT / Johan Nilsson)

In Dänemark wurden mehrere Male Drohnen in der Nähe von Flughäfen beobachtet, zum Beispiel am Flughafen von der Haupt-Stadt Kopenhagen. In Norwegen sind Drohnen am Flughafen von der Haupt-Stadt Oslo entdeckt worden.

Die Regierung von Dänemark sagt: Jemand wollte uns mit den Drohnen angreifen. Aber wir wissen nicht, wer es war. Die Regierung will das jetzt untersuchen.

Durch die Drohnen in Oslo und Kopenhagen sind viele Flüge ausgefallen. Tausende Menschen mussten viele Stunden am Flughafen warten oder konnten gar nicht fliegen.

Wenige Tage vorher wurden russische Kampf-Flugzeuge in der Luft über dem Land Estland entdeckt. Flugzeuge brauchen eine Erlaubnis, wenn sie in den Luft-Raum über einem Land fliegen wollen. Estland sagt: Die russischen Kampf-Flugzeuge hatten keine Erlaubnis. Sie waren 12 Minuten über Estland. Russland sagt: Wir waren nicht in dem Luft-Raum über Estland.

Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis aus 32 Ländern. Auch Estland ist in der NATO. Die NATO-Länder haben Russland gewarnt: Wir werden unseren Luft-Raum mit allen Mitteln schützen. Das könnte bedeuten, dass russische Flugzeuge auch abgeschossen werden könnten.