Politiker wollen Spionage-Drohnen abwehren

Mit elektronischen Stör-Geräten können Drohnen abgewehrt werden. (picture alliance / ABBfoto)

Die Behörden in dem Bundes-Land Schleswig-Holstein haben die Drohnen entdeckt. Laut einem Bericht sind sie über besonders wichtige und geheime Gebiete geflogen. Zum Beispiel über ein Kraft-Werk und eine U-Boot-Fabrik. Die Regierung in Schleswig-Holstein sagt: Mit den Drohnen wollte uns jemand aus-spionieren. Es ist noch nicht klar, wem die Drohnen gehören.

Der Innen-Minister von Deutschland heißt Alexander Dobrindt. Er sagt: Wir müssen mehr gegen Drohnen tun. Denn im Moment sind die Regeln nicht immer klar. Dobrindt findet: Die Bundes-Wehr soll Drohnen abschießen dürfen.

Auch in anderen Ländern in Europa tauchen im Moment immer wieder Drohnen auf. Zum Beispiel über Dänemark und Norwegen. Manche glauben: Russland will mit den Drohnen die Länder aus-spionieren und ärgern. Mehr als 40 Regierungs-Chefinnen und Regierungs-Chefs aus Europa haben sich in der Stadt Kopenhagen in Dänemark getroffen. Sie sagen: Wir wollen Drohnen zusammen abwehren. Zum Beispiel soll es neue Technik geben gegen Drohnen.