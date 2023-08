Unternehmen aus Taiwan baut Chip-Fabrik in Dresden

Das Unternehmen TSMC aus Taiwan will eine Fabrik in Dresden bauen. Diese Fabrik soll Computer-Chips herstellen. Die Computer-Chips sind wichtig für Elektro-Autos. Die Bundes-Regierung will für den Bau von der Fabrik viel Geld ausgeben.

