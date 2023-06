Die Studentin Lina E. ist zu einer Haft-Strafe verurteilt worden. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die Studentin heißt Lina E. Sie ist 28 Jahre alt. Das Gericht sagt: Lina E. hat in einer kriminellen Vereinigung mitgemacht. Außer der Frau sind noch 3 Männer zu Haft-Strafen verurteilt worden.

Das Gericht sagt: Die Gruppe hat links-extremistische Ziele. Links-Extremisten sind zum Beispiele gegen einen demokratischen Staat wie Deutschland. Manche wollen auch einen Staat ganz ohne Regeln. Oft sind sie auch gegen Rechts-Extremisten.

In dem Prozess in Dresden ging es um Angriffe von den Angeklagten in den Jahren 2018 bis 2020. Die Angriffe waren in den Städten Leipzig, Eisenach und Wurzen. Die Angriffe waren gegen Rechts-Extreme. Das Gericht sagt: Einige von den Angriffen waren sehr brutal. Dabei wurden Menschen zusammengeschlagen und verletzt.

Die Bundes-Innen-Ministerin heißt Nancy Faeser. Sie sagt: Die Gefahr durch Links-Extremismus ist größer geworden. Leute aus links-extremistischen Gruppen sind bereit dazu, politische Gegner brutal anzugreifen.

In mehreren Städten hat es Proteste gegen das Gerichts-Urteil gegeben. Die Proteste waren zum Beispiel in Dresden, Berlin und Hamburg. Bei den Protesten haben viele Leute aus der linken Szene mitgemacht. In Leipzig, Bremen und Köln gab es auch Krawalle. Dabei haben Demonstrierende auch Polizisten angegriffen.