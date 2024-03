Donald Trump kann Kaution nicht zahlen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor einem Gericht in der Stadt New York. (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

Kaution bedeutet: Man zahlt Geld an das Gericht als eine Sicherheit. Bei Trump sind es etwa 450 Millionen Dollar, die er an das Gericht zahlen soll. Wenn er das nicht macht, können ihm Häuser und Wohnungen weggenommen werden.

Die Anwälte von Donald Trump haben einen Brief an das Gericht geschrieben. Darin steht: Trump hat nicht genug Geld. Und niemand will ihm so viel Geld leihen. Also kann Trump die Kaution nicht zahlen. Die Anwälte wollen, dass Trump eine niedrigere Kaution zahlen muss. Oder dass er sie erst später zahlen muss.

Bei dem Prozess in der Stadt New York geht es um Betrug. Gegen Trump laufen im Moment noch andere Gerichts-Verfahren. Dabei geht es zum Beispiel um Wahl-Beeinflussung oder sexuelle Nötigung. Trumps Anwälte wollen unbedingt verhindern, dass er verurteilt wird. Denn sonst könnte es für Trump sehr schwer sein, noch einmal Präsident zu werden.