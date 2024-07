Donald Trump wurde bei dem Anschlag am Ohr verletzt (AP / Gene J. Puskar)

Der Anschlag ist in einer kleinen Stadt im Bundes-Staat Pennsylvania passiert. Donald Trump hat dort über seine Politik gesprochen. Trump möchte wieder Präsident werden. Während der Rede hat ein Mann auf Trump geschossen. Sicherheits-Kräfte sind sofort zu Trump gerannt. Sie haben ihn beschützt.

Es hat mehrere Schüsse gegeben. Ein Zuschauer ist getötet worden. 2 Menschen wurden verletzt. Außerdem haben die Sicherheits-Leute den Täter erschossen. Die Polizei sagt: Der Täter ist ein 20 Jahre alter Mann. Sie untersucht jetzt, warum er Trump töten wollte.

Trump sagt: Er will weiter Wahl-Kampf machen. Trump sagt auch: Er will versuchen, die USA zu einen. In den USA gibt es in der Politik und in der Gesellschaft viel Streit. Die Leute befürchten: Es könnte noch mehr Gewalt geben. Im November ist die Präsidentschafts-Wahl. Donald Trump ist der Kandidat von den Republikanern. Joe Biden von den Demokraten tritt auch an. Er ist gerade Präsident in den USA. Biden sagt: Es muss weniger Gewalt in den USA geben.