Viele Tote bei Einsturz von Dach von Diskothek

Bei dem Einsturz von dem Dach von einer Diskothek hat es viele Tote gegeben.

Die Dominikanische Republik ist ein kleines Land in der Karibik. Die Diskothek war in der Haupt-Stadt Santo Domingo. In der Diskothek fand gerade ein Konzert mit einem berühmten Sänger statt, als das Dach eingestürzt ist. Mindestens 218 Menschen sind gestorben. Über 200 Menschen wurden verletzt.

Die Diskothek war sehr beliebt bei reichen Menschen. Unter den Toten sind daher viele Prominente und Sportler. Auch der Sänger ist gestorben. Warum das Dach eingestürzt ist, weiss man noch nicht. Die Regierung von der Dominikanischen Republik hat eine Staats-Trauer von 3 Tagen angeordnet.