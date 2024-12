Auf dem Bild ist links der Ober-Bürger-Meister von Kassel. Er heißt Sven Schöller. Rechts ist die neue Leiterin der Documenta. Sie heißt Naomi Beckwith. (Imago / Peter Hartenfelser)

Naomi Beckwith arbeitet in einem berühmten Museum. Es ist in der Stadt New York in dem Land USA und heißt: Guggenheim Museum. Jetzt soll Beckwith die Documenta im Jahr 2027 leiten. Das hat die Findungs-Kommission entschieden. Die Kommission sucht die künstlerische Leitung für die Documenta aus.

Der Ober-Bürger-Meister von Kassel heißt Sven Schoeller. Er hat gesagt: Naomi Beckwith ist eine sehr gute Wahl. Sie hat sehr viel Ahnung von Kunst.

Das ist auch deshalb wichtig, weil es bei der letzten Documenta viel Kritik gegeben hat. Die Documenta hat damals eine Künstler-Gruppe aus dem Land Indonesien geleitet. Bei der Documenta gab es mehrere juden-feindliche Kunst-Werke. Das nennt man auch: Anti-Semitismus. Die Organisatoren von der Documenta haben danach gesagt: Wir haben Fehler gemacht. Solche Fehler sollen nicht noch einmal vorkommen.