Ältere Menschen werden benachteiligt

Ein älterer Mann bei der Arbeit. (imago / Andreas Prost)

Ataman fordert: Das sollte so auch im Grund-Gesetz stehen. Denn ältere Menschen haben viele Probleme: Manchmal sagen Vermieter: Ich vermiete meine Wohnung lieber an junge Menschen. Oder Arbeit-Geber sagen: Wir stellen lieber junge Menschen ein. Ältere Menschen bekommen auf der Arbeit oft auch keine Fort-Bildung mehr.



Ataman hat das am "Diversity"-Tag gesagt. "Diversity" ist Englisch und bedeutet Vielfalt. An diesem Tag wird auf Vielfalt bei der Arbeit aufmerksam gemacht. Dabei geht es nicht nur um das Alter. Es geht zum Beispiel auch um Religionen oder Behinderungen. Viele Firmen in Deutschland haben schon die "Charta der Vielfalt" unterschrieben. Darin steht: Alle Menschen bei uns in der Firma sollen die gleichen Chancen haben.