In Deutschland wird über eine Zucker-Steuer diskutiert

Eine Zucker-Steuer bedeutet: Lebens-Mittel mit viel Zucker kosten mehr Geld. Es geht zum Beispiel um Süßigkeiten. Die Zucker-Steuer soll dazu führen, dass die Menschen weniger Zucker essen.

Der Minister-Präsident von dem Bundes-Land Schleswig-Holstein heißt Daniel Günther. Er ist für die Zucker-Steuer. Er sagt: Zu viel Zucker macht die Menschen krank. Und er meint: Viele Kranke kosten unser Gesundheits-System viel Geld.

Auch viele Ärzte sehen das so. Sie sagen: In mehr als 50 Ländern auf der Welt gibt es schon eine Zucker-Steuer.

Die Bundes-Regierung ist aber gegen die Zucker-Steuer. Der Land-Wirtschafts-Minister von Deutschland heißt Alois Rainer. Er sagt: Die Hersteller sollen von selbst weniger Zucker in die Lebens-Mittel machen.