In Deutschland wird über eine Zucker-Steuer diskutiert

Einige Politiker sind für eine Zucker-Steuer. Sie finden: Zu viel Zucker ist nicht gesund. Andere Politiker meinen: Die Hersteller sollen selbst entscheiden, wie viel Zucker sie in ihre Lebensmittel machen.

Eine Zucker-Steuer bedeutet: Lebens-Mittel mit viel Zucker kosten mehr Geld. Es geht zum Beispiel um Süßigkeiten. Die Zucker-Steuer soll dazu führen, dass die Menschen weniger Zucker essen.
Der Minister-Präsident von dem Bundes-Land Schleswig-Holstein heißt Daniel Günther. Er ist für die Zucker-Steuer. Er sagt: Zu viel Zucker macht die Menschen krank. Und er meint: Viele Kranke kosten unser Gesundheits-System viel Geld.
Auch viele Ärzte sehen das so. Sie sagen: In mehr als 50 Ländern auf der Welt gibt es schon eine Zucker-Steuer.
Die Bundes-Regierung ist aber gegen die Zucker-Steuer. Der Land-Wirtschafts-Minister von Deutschland heißt Alois Rainer. Er sagt: Die Hersteller sollen von selbst weniger Zucker in die Lebens-Mittel machen.
Wörter-Buch

  • Steuern

    In fast allen Ländern der Welt müssen Menschen Steuern zahlen. Das heißt, sie müssen von ihrem Geld einen Teil an den Staat abgeben. Dieses Geld, das an den Staat abgegeben wird, nennt man Steuern. Mit dem Geld baut der Staat zum Beispiel Straßen oder Krankenhäuser.

  • Bundes-Land

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

  • Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin

    Ein Minister-Präsident oder eine Minister-Präsidentin ist der Chef oder die Chefin von einer Regierung. Er oder sie wird von den Abgeordneten im Parlament gewählt. In Deutschland sagt man "Minister-Präsident" zu dem Chef von einem Bundes-Land. Er wird von den Abgeordneten im Landtag gewählt. Der Minister-Präsident bestimmt zusammen mit der Regierung über die Politik in seinem Bundes-Land. Manchmal wird der Minister-Präsident auch "Landes-Vater" genannt, oder eine Minister-Präsidentin "Landes-Mutter".

  • Schleswig-Holstein

    Schleswig-Holstein ist das nördlichste deutsche Bundes-Land. Die Haupt-Stadt von Schleswig-Holstein ist Kiel. Schleswig-Holstein liegt zwischen 2 Meeren. Die Meere heißen Nord-See und Ost-See.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

