Melden sich die Menschen in Deutschland zu oft krank?

Merz glaubt: Viele Menschen melden sich am Telefon krank, obwohl sie eigentlich arbeiten können. Es kostet die Unternehmen viel Geld, wenn ihre Beschäftigten nicht zur Arbeit kommen. Die Bundes-Regierung prüft deshalb, ob sie den Kranken-Schein per Telefon wieder abschafft. Dieser Kranken-Schein ist erst seit einigen Jahren erlaubt.

Ärzte wollen den Kranken-Schein per Telefon behalten. Sie sagen: Patienten mit Schnupfen und Husten müssen sonst wieder in die Arzt-Praxis kommen. Sie können im Warte-Zimmer andere Patienten anstecken. Ärzte und Ärztinnen sagen auch: Wir haben in unseren Praxen jetzt schon zu viel zu tun. Der Kranken-Schein per Telefon entlastet uns.

In Deutschland sind Beschäftigte im Durchschnitt 19 Tage im Jahr krank. Die häufigsten Krankheiten sind Rücken-Schmerzen und psychische Probleme.