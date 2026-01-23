Nachrichten in
Einfacher Sprache


Melden sich die Menschen in Deutschland zu oft krank?

Bundes-Kanzler Merz findet: Die Menschen in Deutschland melden sich zu oft krank. Er sagt: Ein Grund ist, dass man für einen Kranken-Schein nicht mehr zum Arzt muss. Es reicht oft, in der Praxis anzurufen. Merz will den Kranken-Schein per Telefon abschaffen. Die Ärzte sind dagegen.

Audio herunterladen
Eine Frau liegt krank auf dem Sofa. Um sie herum Taschentücher und eine Tasse mit Tee.
Beschäftigte sind im Durchschnitt 19 Tage im Jahr krank. (Imago | Westend61)
Merz glaubt: Viele Menschen melden sich am Telefon krank, obwohl sie eigentlich arbeiten können. Es kostet die Unternehmen viel Geld, wenn ihre Beschäftigten nicht zur Arbeit kommen. Die Bundes-Regierung prüft deshalb, ob sie den Kranken-Schein per Telefon wieder abschafft. Dieser Kranken-Schein ist erst seit einigen Jahren erlaubt.
Ärzte wollen den Kranken-Schein per Telefon behalten. Sie sagen: Patienten mit Schnupfen und Husten müssen sonst wieder in die Arzt-Praxis kommen. Sie können im Warte-Zimmer andere Patienten anstecken. Ärzte und Ärztinnen sagen auch: Wir haben in unseren Praxen jetzt schon zu viel zu tun. Der Kranken-Schein per Telefon entlastet uns.
In Deutschland sind Beschäftigte im Durchschnitt 19 Tage im Jahr krank. Die häufigsten Krankheiten sind Rücken-Schmerzen und psychische Probleme.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Bundes-Kanzler

    In Deutschland und in Österreich heißen die Regierungs-Chefs Bundes-Kanzler. Der Kanzler oder die Kanzlerin legt fest, welche Politik gemacht wird. Damit ist er oder sie die mächtigste Person in der Politik. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Parlament gewählt. In Deutschland ist das der Bundestag.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Gewerkschaft

    Eine Gewerkschaft ist ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen oder Angestellte. Die Gewerkschaft setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass die Angestellten mehr Geld bekommen. In Deutschland gibt es viele Gewerkschaften für verschiedene Berufe: Es gibt zum Beispiel Gewerkschaften für Lehrer oder Gewerkschaften für Polizisten. Die meisten deutschen Gewerkschaften gehören zum DGB. Das ist der Deutsche Gewerkschafts-Bund.

zum Wörter-Buch