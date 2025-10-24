Forscher finden sehr altes Dino-Skelett

So würde das ganze Skelett von dem Dinosaurier aussehen (CONICET Argentina/dpa)

Die Forscherinnen und Forscher haben dem Dinosaurier einen sehr langen und komplizierten Namen gegeben: Huayracursor jaguensis. Die Dinosaurier-Art hat vor sehr langer Zeit gelebt: Vor ungefähr 230 Millionen Jahren. Es war ein pflanzen-fressender Dino mit einem langen Hals.

Die Forscher sagen: Der Dinosaurier war ungefähr 2 Meter lang. Als er gelebt hat, war er einer von den größten Dinosauriern. Erst später wurden die Dinosaurier noch viel größer. Die Dinosaurier sind vor ungefähr 65 Millionen Jahren ausgestorben.