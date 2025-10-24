Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Forscher finden sehr altes Dino-Skelett

Forscher haben das Skelett von einer neuen Dinosaurier-Art gefunden. Bei dem Skelett waren fast alle Knochen dabei. Das ist selten. Oft finden Forscher nur einzelne Knochen von einem Skelett.

Ein Computer-Bild zeigt, wie das ganze Skelett von dem Dinosaurier aussehen würde.
So würde das ganze Skelett von dem Dinosaurier aussehen (CONICET Argentina/dpa)
Die Forscherinnen und Forscher haben dem Dinosaurier einen sehr langen und komplizierten Namen gegeben: Huayracursor jaguensis. Die Dinosaurier-Art hat vor sehr langer Zeit gelebt: Vor ungefähr 230 Millionen Jahren. Es war ein pflanzen-fressender Dino mit einem langen Hals.
Die Forscher sagen: Der Dinosaurier war ungefähr 2 Meter lang. Als er gelebt hat, war er einer von den größten Dinosauriern. Erst später wurden die Dinosaurier noch viel größer. Die Dinosaurier sind vor ungefähr 65 Millionen Jahren ausgestorben.
Wörter-Buch

  • Argentinien

    Argentinien ist ein großes Land in Süd-Amerika. Die Haupt-Stadt von Argentinien heißt Buenos Aires. Die meisten Menschen in Argentinien sprechen Spanisch.

zum Wörter-Buch