Das große Dinosaurier-Skelett wurde für 4,7 Millionen Euro versteigert (Antoine Pascal / dpa)

Die miteinander verbundenen Knochen im Körper nennt man Skelett. Eine Versteigerung ist ein besonderer Verkauf. Bei diesem Verkauf haben die Sachen keinen festen Preis. Die Person, die am meisten für die Sache bezahlen will, ist am Ende der Käufer. Das nennt man auch Auktion.

Der Spitzname von dem Dinosaurier ist "Vulcain". Er lebte vor ungefähr 150 Millionen Jahren auf der Erde. Er war ein Pflanzen-Fresser. Die meisten Knochen von seinem Skelett sind gefunden worden. Das Dino-Skelett wurde wie ein Puzzle mit viel Mühe zusammen-gebastelt.

Bei der Versteigerung hat ein Sammler 4,7 Millionen Euro für den Dino bezahlt. Er will das Skelett einem Museum oder Forschern geben.