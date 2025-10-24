Diebe stehlen Schmuck aus Museum in Paris

Das ist der Saal, aus dem die Diebe die Schmuck-Stücke gestohlen haben. (AFP / dpa / Stephane De Sakutin)

Das Museum ist in einem alten Palast mitten in der Stadt. Die Polizei sagt: Die Diebe sind mit einem Aufzug von außen an ein Fenster gekommen. Das Fenster haben sie aufgebrochen. Dann sind sie in den Saal mit dem Schmuck geklettert.

Die Diebe haben sich einige Schmuck-Stücke geschnappt und sind mit Motor-Rädern geflohen. Die Polizei sagt: Der Diebstahl hat 4 Minuten gedauert. Die Diebe haben keine Menschen verletzt.

Die Kunst-Ministerin von Frankreich heißt Rachida Dati. Sie sagt: Die Diebe haben 9 Schmuck-Stücke gestohlen. Es waren Schmuck-Stücke von Kaisern und Kaiserinnen. Sie sind wahrscheinlich 88 Millionen Euro wert. Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er sagt: Der Diebstahl war ein Angriff auf die Kultur in unserem Land.

Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern. Im Museum sind viele welt-bekannte Gemälde. Zum Beispiel das Bild "Mona Lisa".

Die Direktorin von dem Louvre sagt: Wir haben Fehler gemacht. Das Museum ist nicht sicher genug. Es gibt nicht genug Überwachungs-Kameras.