Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Diebe stehlen Schmuck aus Museum in Paris

Das Museum Louvre ist eines von den bekanntesten Museen auf der Welt. Das Museum ist in der Stadt Paris in dem Land Frankreich. Diebe haben nun wert-vollen Schmuck aus dem Museum gestohlen.

Ein Saal mit vielen Gemälden und Verzierungen im Museum Louvre.
Das ist der Saal, aus dem die Diebe die Schmuck-Stücke gestohlen haben. (AFP / dpa / Stephane De Sakutin)
Das Museum ist in einem alten Palast mitten in der Stadt. Die Polizei sagt: Die Diebe sind mit einem Aufzug von außen an ein Fenster gekommen. Das Fenster haben sie aufgebrochen. Dann sind sie in den Saal mit dem Schmuck geklettert.
Die Diebe haben sich einige Schmuck-Stücke geschnappt und sind mit Motor-Rädern geflohen. Die Polizei sagt: Der Diebstahl hat 4 Minuten gedauert. Die Diebe haben keine Menschen verletzt.
Die Kunst-Ministerin von Frankreich heißt Rachida Dati. Sie sagt: Die Diebe haben 9 Schmuck-Stücke gestohlen. Es waren Schmuck-Stücke von Kaisern und Kaiserinnen. Sie sind wahrscheinlich 88 Millionen Euro wert. Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er sagt: Der Diebstahl war ein Angriff auf die Kultur in unserem Land.
Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern. Im Museum sind viele welt-bekannte Gemälde. Zum Beispiel das Bild "Mona Lisa".
Die Direktorin von dem Louvre sagt: Wir haben Fehler gemacht. Das Museum ist nicht sicher genug. Es gibt nicht genug Überwachungs-Kameras.
Wörter-Buch

  • Museum

    Ein Museum nennt man ein Gebäude, in dem Ausstellungen zu sehen sind. Das heißt: Es werden bestimmte Dinge zu einem Thema gezeigt. Zum Beispiel alte Dinge, die zeigen, wie es früher war. Oder Kunst. Zum Beispiel Gemälde. Die Mehr-Zahl von Museum ist Museen. In Deutschland gibt es viele wichtige Museen. Zum Beispiel das "Haus der Geschichte" in der Stadt Bonn. Da kann man Sachen sehen, die für die Geschichte von Deutschland wichtig sind.

  • Paris

    Paris ist die Haupt-Stadt von dem Land Frankreich. Dort ist auch die Regierung von Frankreich. Und es gibt viele berühmte Bau-Werke. Das berühmteste ist der Eiffel-Turm.

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

