Die Ost-See (imago images / Panthermedia / Janny Janda)

Die Forscher sagen: Die Menschen verschmutzen die Ost-See. Die Menschen fangen zu viele Fische. Und durch den Klima-Wandel steigt die Wasser-Temperatur.

Die Forscher sagen: Für die Tiere in der Ost-See wird das Leben immer schwieriger. In der Ost-See leben viele Tiere, zum Beispiel Fische und Krebse. In der Region leben auch viele Vögel. Forscher nennen das Arten-Vielfalt. Arten-Vielfalt ist wichtig für die Natur.

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Manchen Gebieten in der Ost-See geht es besser. In diesen Gebieten tun die Menschen zum Beispiel etwas für die Arten-Vielfalt und die Qualtität von dem Wasser.

Die Forscher wollen noch mehr über die Ostsee wissen. So können sie Politikern helfen, Entscheidungen zu treffen.