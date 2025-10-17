Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Berühmte Schauspielerin gestorben

Diane Keaton war eine sehr berühmte Schauspielerin aus dem Land USA. Jetzt ist sie mit 79 Jahren gestorben.

Das ist Diane Keaton bei einer Preis-Verleihung. Sie hat oft Anzüge angehabt.
Die Schauspielerin Diane Keaton ist gestorben. (IMAGO / WENN / IMAGO / AB1)
Diane Keaton hat 50 Jahre lang Kino-Besucher mit ihren Filmen begeistert. Sie hat in vielen Filmen in Hollywood mitgespielt und wichtige Preise gewonnen.
Ihr 1. großer Erfolg war 1972 in dem berühmten Mafia-Film "Der Pate". Sie hat auch viele Filme mit dem Regisseur Woody Allen gemacht. Für den Film "Der Stadtneurotiker" hat sie einen Oscar bekommen. Diane Keaton hat auch gerne Komödien gedreht, zum Beispiel "Club der Teufelinnen". Später hat sie auch als Regisseurin gearbeitet. Außerdem hat sich Diane Keaton für den Schutz von Tieren eingesetzt und sich um obdachlose Menschen gekümmert.
Wörter-Buch

  • Oscar

    Die Oscars sind die berühmtesten Film-Preise der Welt. Sie werden jedes Jahr verliehen. Die amerikanische Akademie der Film-Kunst entscheidet, wer die Preise gewinnt. Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Filmen beschäftigen – also von Schauspielern, Filme-Machern, Film-Musikern und vielen anderen. Die Oscars werden immer in Hollywood vergeben. Hollywood gehört zu der großen Stadt Los Angeles in dem Land USA. Der Oscar ist eine goldene Figur.

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

