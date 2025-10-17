Berühmte Schauspielerin gestorben

Die Schauspielerin Diane Keaton ist gestorben. (IMAGO / WENN / IMAGO / AB1)

Diane Keaton hat 50 Jahre lang Kino-Besucher mit ihren Filmen begeistert. Sie hat in vielen Filmen in Hollywood mitgespielt und wichtige Preise gewonnen.

Ihr 1. großer Erfolg war 1972 in dem berühmten Mafia-Film "Der Pate". Sie hat auch viele Filme mit dem Regisseur Woody Allen gemacht. Für den Film "Der Stadtneurotiker" hat sie einen Oscar bekommen. Diane Keaton hat auch gerne Komödien gedreht, zum Beispiel "Club der Teufelinnen". Später hat sie auch als Regisseurin gearbeitet. Außerdem hat sich Diane Keaton für den Schutz von Tieren eingesetzt und sich um obdachlose Menschen gekümmert.