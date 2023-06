RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal im Fuß-Ball

Die Mannschaft von Leipzig mit dem DFB-Pokal (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Das Finale von dem DFB-Pokal war zwischen Leipzig und Eintracht Frankfurt. Leipzig hat mit 2 zu 0 Toren gewonnen.

In dieser Woche war noch ein wichtiges Fuß-Ball-Spiel: Arminia Bielefeld hat gegen den SV Wehen-Wiesbaden gespielt. Es gibt darum, ob Bielefeld in der 2. Bundes-Liga bleiben kann oder absteigt. Bielefeld hat das Spiel verloren und steigt nun in die 3. Bundes-Liga ab. Wiesbaden steigt dafür von der 3. in die 2. Bundes-Liga auf.

Beim Frauen-Fuß-Ball haben in diesem Jahr viel mehr Menschen als früher zugeschaut. Dazu gibt es jetzt neue Zahlen: In den Stadien waren 3 Mal mehr Menschen als in der Saison davor. Die meisten Zuschauer waren bei dem Spiel zwischen Köln und Frankfurt im Stadion: Es waren mehr als 38.000 Menschen.