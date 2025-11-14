National-Mannschaft spielt um WM-Teilnahme

Florian Wirtz und die deutsche National-Mannschaft wollen sich für die WM qualifizieren. (IMAGO / Gladys Chai von der Laage)

Das erste Spiel ist in Luxemburg. Der Kapitän von der deutschen Mannschaft heißt Joshua Kimmich. Er ist verletzt und kann nicht mitspielen. Deutschland hat aber bisher fast alle Spiele gegen Luxemburg gewonnen. Nur ein Mal gab es einen Sieg für Luxemburg. Das ist über 80 Jahre her.

Das Spiel gegen die Slowakei ist in Leipzig. Die Welt-Meisterschaft ist im nächsten Sommer in den Ländern Kanada, USA und Mexiko. Bisher hat die deutsche Mannschaft die Qualifikation für eine Welt-Meisterschaft immer geschafft.