Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


National-Mannschaft spielt um WM-Teilnahme

Die deutschen Fußballer spielen darum, dass sie bei der Welt-Meisterschaft dabei sind. Deutschland hat seine 2 letzten Spiele in der Qualifikation. Wenn die deutsche Mannschaft gegen Luxemburg und die Slowakei gewinnt, darf sie bei der WM mitmachen.

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz hält einen Fußball in der Hand und sieht erschöpft aus.
Florian Wirtz und die deutsche National-Mannschaft wollen sich für die WM qualifizieren. (IMAGO / Gladys Chai von der Laage)
Das erste Spiel ist in Luxemburg. Der Kapitän von der deutschen Mannschaft heißt Joshua Kimmich. Er ist verletzt und kann nicht mitspielen. Deutschland hat aber bisher fast alle Spiele gegen Luxemburg gewonnen. Nur ein Mal gab es einen Sieg für Luxemburg. Das ist über 80 Jahre her.
Das Spiel gegen die Slowakei ist in Leipzig. Die Welt-Meisterschaft ist im nächsten Sommer in den Ländern Kanada, USA und Mexiko. Bisher hat die deutsche Mannschaft die Qualifikation für eine Welt-Meisterschaft immer geschafft.
Wörter-Buch

  • National-Mannschaft

    Eine National-Mannschaft sind Sportler, die für ihr Land antreten. Zum Beispiel gibt es die deutsche Fußball-National-Mannschaft. National-Mannschaften spielen gegen die Mannschaften aus anderen Ländern. Sie spielen zum Beispiel bei Europa-Meisterschaften oder Welt-Meisterschaften.

  • Welt-Meisterschaft

    Bei einer Welt-Meisterschaft treffen sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Ländern. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine WM ist immer für eine bestimmte Sport-Art: Es gibt zum Beispiel eine Fußball-WM, eine Handball-WM oder eine Ski-WM.

  • Qualifikation

    Das Wort Qualifikation hat 2 Bedeutungen: Erstens steht das Wort für eine Art Bewerbungs-Runde. Qualifikationen gibt es oft für Sport-Veranstaltungen wie etwa die Fußball-Welt-Meisterschaft. Dann spielen viele Mannschaften in der Qualifikation gegeneinander, und die besten von ihnen dürfen bei der Welt-Meisterschaft mitspielen. Das Wort Qualifikation bezeichnet aber auch, wie gut jemand für eine Aufgabe geeignet ist. Ein Beispiel: Wenn jemand an der Universität erfolgreich Medizin studiert hat, dann hat er die Qualifikation dafür, Arzt zu werden.

  • Luxemburg

    Luxemburg ist ein kleines Nachbar-Land von Deutschland. Luxemburg gehört zur EU. In Luxemburg sprechen die meisten Menschen Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch.

  • Slowakei

    Die Slowakei ist ein Land in Ost-Europa. Die Haupt-Stadt heißt Bratislawa. Die Slowakei gehört wie Deutschland zur Europäischen Union. Als selbständiges Land gibt es die Slowakei erst seit dem Jahr 1993. Vorher gehörte sie mit dem Nachbar-Land Tschechien zusammen. Das gemeinsame Land hieß Tschecho-Slowakei.

