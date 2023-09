DFB sucht neuen Fußball-Bundes-Trainer

Hansi Flick beim Test-Spiel von Deutschland gegen Japan. Deutschland hat das Spiel mit 1:4 verloren. (dpa / Julian Stratenschulte)

Wer der neue Bundes-Trainer werden soll, ist noch nicht klar. Am Dienstag hat die National-Mannschaft gegen Frankreich gespielt. In diesem Spiel hat Rudi Völler den Trainer-Posten übernommen, aber nur für dieses Spiel. Das Test-Spiel gegen Frankreich war in Dortmund. Deutschland hat 2:1 gewonnen.

Für die deutsche National-Mannschaft lief es nicht gut in letzter Zeit. Bei der Welt-Meisterschaft letztes Jahr war Deutschland schon in der Gruppen-Phase raus. In den letzten Wochen hat die National-Mannschaft 5 Test-Spiele hintereinander verloren.