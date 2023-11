FC Bayern im DFB-Pokal ausgeschieden

Der FC Bayern ist gegen Saarbrücken aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

Der FC Bayern spielt in der 1. Bundes-Liga. Saarbrücken spielt in der 3. Liga. Bei dem Spiel in Saarbrücken hat Thomas Müller das 1 zu 0 für die Bayern geschossen. Aber dann schossen Patrick Sontheimer und Marcel Gaus 2 Tore für Saarbrücken. Saarbrücken ist jetzt im Achtel-Finale. Das heißt: Saarbrücken gehört zu den besten 16 Mannschaften im DFB-Pokal.

Auch andere Mannschaften aus der Bundes-Liga sind ausgeschieden, zum Beispiel der 1. FC Köln, Union Berlin, der SC Freiburg und FSV Mainz. Auch RB Leipzig ist ausgeschieden. Die Mannschaft hatte den DFB-Pokal im letzten Jahr gewonnen.