Steuern hinterziehen bedeutet: Man trickst so, dass man am Ende weniger Steuern zahlen muss. Das ist aber verboten. Das Gericht sagt: Der DFB hat durch seine Tricks 2,7 Millionen Euro weniger Steuern gezahlt.

Der DFB hat die Welt-Meisterschaft 2006 organisiert. Zum DFB gehören alle Fußball-Vereine in Deutschland. Außerdem ist er für die Fußball-National-Mannschaften zuständig.

Der Gerichts-Prozess hat viele Jahre gedauert. Die Welt-Meisterschaft 2006 war in Deutschland. Die deutsche Fußball-National-Mannschaft hat am Ende Platz 3 gemacht. Manche haben die WM deswegen "Sommer-Märchen" genannt. In den Medien heißt der Prozess deshalb oft "Sommer-Märchen-Prozess".