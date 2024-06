Die deutschen Fußballerinnen haben die EM-Qualifkation geschafft. (IMAGO / Newspix / Tomasz Zasinski)

Zuletzt haben sie gegen die Mannschaft aus Polen gespielt. In diesem Spiel haben die deutschen Frauen mit 3 zu 1 gewonnen.

Die Europa-Meisterschaft ist im nächsten Jahr in der Schweiz. Vorher spielt die Mannschaft aber noch in diesem Sommer bei einem großen Turnier. Das sind die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind in der Stadt Paris in Frankreich.