Kritik an Sponsor-Wechsel beim DFB

Nike rüstet den DFB ab 2027 mit Trikots aus. (picture alliance / osnapix / Hirnschal)

Die Firma Adidas ist eine deutsche Firma. Die Firma Nike kommt aus den USA. Deshalb gibt es Kritik am DFB. Manche finden: Die deutsche National-Mannschaft soll einen deutschen Ausrüster haben. Sogar Politiker haben ihre Meinung dazu gesagt. Zum Beispiel der Bundes-Wirtschafts-Minister. Er heißt Robert Habeck. Er hat gesagt: Ich hätte es besser gefunden, wenn der DFB patriotischer gewesen wäre. Patriotisch heißt: für das Heimat-Land.

Der DFB sagt: Wir wechseln den Ausrüster, weil Nike mehr Geld bezahlt. Medien schreiben: Nike zahlt ungefähr 100 Millionen Euro pro Jahr. Adidas zahlt nur 50 Millionen Euro. Manche finden: Es wäre falsch, wenn der DFB auf so viel Geld verzichtet. Und andere meinen: Eigentlich ist Adidas auch keine wirklich deutsche Firma. Denn Adidas ist eine Aktien-Gesellschaft. Jeder kann Anteile von Adidas an der Börse kaufen. Und Investoren aus der ganzen Welt haben solche Anteile an Adidas.

Adidas bleibt auch noch ein paar Jahre der Ausrüster vom DFB. Der neue Vertrag mit Nike gilt ab 2027.