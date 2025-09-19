Das Deutschland-Ticket wird teurer. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Mit dem Deutschland-Ticket kann man mit fast allen regionalen Bussen und Bahnen in ganz Deutschland fahren. Man kann aber nicht mit den Fern-Zügen wie dem ICE fahren. Das Deutschland-Ticket ist sehr beliebt: 14 Millionen Menschen nutzen es.

In der Politik gibt es aber immer wieder Streit über das Deutschland-Ticket. Der Grund: Es kostet den Staat Geld. Denn früher hatten die Menschen viel teurere Bahn-Tickets. Jetzt haben sie das günstigere Deutschland-Ticket. Den Betreibern von den Bussen und Bahnen fehlt also Geld. Das müssen der Bund und die Bundes-Länder dazugeben. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, wer wie viel geben muss.