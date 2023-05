Neue Fahr-Karte für Deutschland

In Deutschland gibt es eine neue Fahr-Karte für Busse und Bahnen. Die Fahr-Karte heißt: Deutschland-Ticket. Damit kann man in ganz Deutschland mit dem Bus und der Bahn fahren. Es gilt aber nicht für die schnellen Züge, also für den ICE, EC oder den IC. Das heißt: Das Ticket kann man nur im Nah-Verkehr und im Regional-Verkehr benutzen.

