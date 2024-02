Deutschlandfunk-Hochhaus unter Denkmal-Schutz

Das Hoch-Haus vom Deutschland-Funk in Köln (Simon Detel / Deutschlandradio)

Denkmal-Schutz bedeutet: Man darf das Gebäude nicht einfach umbauen. Es soll auch in Zukunft immer gleich aussehen. Damit will man Gebäude schützen, die besonders schön oder interessant sind.

Das Hoch-Haus vom Deutschland-Funk wurde 1980 gebaut. Es ist ein sogenanntes Hänge-Hoch-Haus. Das bedeutet: Es wurde mit einer besonderen Technik gebaut. Das Hoch-Haus ist 102 Meter hoch. Damit war es 1980 eines von den höchsten Häusern in Deutschland.

Der Chef vom Deutschland-Funk heißt Stefan Raue. Er hat der Stadt Köln versprochen, das Haus in einem guten Zustand zu erhalten. Das Radio-Programm „Deutschland-Funk Kultur“ wird in Berlin gemacht. Das Haus in Berlin steht bereits seit einigen Jahren unter Denkmal-Schutz.