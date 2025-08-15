Der Bundes-Kanzler von Deutschland heißt Friedrich Merz. Er sagt: Wir liefern Israel bestimmte Waffen nicht mehr. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Bundes-Kanzler Friedrich Merz sagt: Der Krieg im Gaza-Streifen muss aufhören. Deswegen schicken wir keine Waffen mehr, mit denen israelische Soldaten den Gaza-Streifen angreifen können. Denn die Palästinenser im Gaza-Streifen leiden jetzt schon viel zu sehr.

Für die Bundes-Regierung ist das eine schwere Entscheidung gewesen. Denn Deutschland ist mit Israel eng befreundet. Merz ist in der Partei CDU. Einige CDU-Politiker kritisieren Merz. Sie sagen: Es ist ein schwerer Fehler, Israel nicht mehr alle Waffen zu liefern. Sie sagen: Israel muss sich gegen die Terror-Gruppe Hamas verteidigen. Politiker von anderen Parteien sagen: Die Entscheidung ist richtig. Sie sagen: Wir müssen an die Menschen im Gaza-Streifen denken.

Die israelische Regierung sagt: Wir müssen die Terror-Gruppe Hamas zerstören. Die Hamas hat Israel am 7. Oktober 2023 überfallen. Bis heute hält sie israelische Geiseln gefangen.

Auch in Israel sind inzwischen viele Menschen gegen den Krieg. Sie demonstrieren und sagen: Wir wollen eine Waffen-Ruhe. Nur dann lässt die Hamas die Geiseln vielleicht frei.