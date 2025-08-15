Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutschland begrenzt Waffen-Lieferungen an Israel

Die Armee von dem Land Israel soll im Gaza-Streifen noch härter angreifen als bisher. Das hat die israelische Regierung entschieden. Sie sagt: Wir wollen die Kontrolle über Gaza-Stadt. Viele europäische Staaten sind dagegen. Auch Deutschland. Die Bundes-Regierung sagt: Wir liefern Israel bestimmte Waffen nicht mehr.

Bundes-Kanzler Friedrich Merz schaut ernst.
Der Bundes-Kanzler von Deutschland heißt Friedrich Merz. Er sagt: Wir liefern Israel bestimmte Waffen nicht mehr. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)
Bundes-Kanzler Friedrich Merz sagt: Der Krieg im Gaza-Streifen muss aufhören. Deswegen schicken wir keine Waffen mehr, mit denen israelische Soldaten den Gaza-Streifen angreifen können. Denn die Palästinenser im Gaza-Streifen leiden jetzt schon viel zu sehr.
Für die Bundes-Regierung ist das eine schwere Entscheidung gewesen. Denn Deutschland ist mit Israel eng befreundet. Merz ist in der Partei CDU. Einige CDU-Politiker kritisieren Merz. Sie sagen: Es ist ein schwerer Fehler, Israel nicht mehr alle Waffen zu liefern. Sie sagen: Israel muss sich gegen die Terror-Gruppe Hamas verteidigen. Politiker von anderen Parteien sagen: Die Entscheidung ist richtig. Sie sagen: Wir müssen an die Menschen im Gaza-Streifen denken.
Die israelische Regierung sagt: Wir müssen die Terror-Gruppe Hamas zerstören. Die Hamas hat Israel am 7. Oktober 2023 überfallen. Bis heute hält sie israelische Geiseln gefangen.
Auch in Israel sind inzwischen viele Menschen gegen den Krieg. Sie demonstrieren und sagen: Wir wollen eine Waffen-Ruhe. Nur dann lässt die Hamas die Geiseln vielleicht frei.
Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Armee

    Eine Armee sind die Soldaten und Soldatinnen von einem Land. Man kann auch Militär dazu sagen. Die deutsche Armee heißt Bundeswehr.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Bundes-Kanzler oder Bundes-Kanzlerin

    Der Bundes-Kanzler oder die Bundes-Kanzlerin ist Chef von der Bundes-Regierung. Er oder sie legt fest, welche Politik in Deutschland gemacht wird. Damit hat er oder sie die meiste politische Macht. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Bundestag gewählt.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

