Sören Waerenskjold hat die Deutschland-Tour gewonnen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Deutschland-Tour hat es jetzt zum 40. Mal gegeben. Das Rad-Rennen gibt es zwar seit 1911. Aber es hat immer wieder Jahre ohne das Rad-Rennen gegeben. In diesem Jahr ging die Tour von der Stadt Essen bis zur Stadt Magdeburg. Die Tour war 5 Tage lang.

Die deutschen Renn-Fahrer waren dieses Mal nicht so gut. Es waren aber besonders viele Zuschauer da. Viele wollten Florian Lipowitz sehen. Lipowitz war bei der Tour de France auf dem 3. Platz. Die Tour de France ist das wichtigste Rad-Rennen auf der Welt.