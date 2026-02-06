Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutschland verliert Finale von Handball-EM

Deutschland hat das Finale von der Handball-EM verloren. Dänemark gewann das Spiel mit 34 zu 27 Toren.

Das Bild zeigt ein Gerangel bei einem Handball-Spiel während eines Tor-Wurfs.
Dänemark hat das Finale gegen Deutschland gewonnen. (Sina Schuldt / dpa )
Die Mannschaft von Dänemark ist sehr gut. Dänemark ist auch Olympia-Sieger und Welt-Meister im Handball. Die deutschen Spieler waren nach dem Finale sehr traurig. Aber sie waren auch stolz auf den 2. Platz. Vor 10 Jahren war Deutschland das letzte Mal Europa-Meister im Handball.
Friedrich Merz ist der Bundes-Kanzler. Er war bei dem Finale als Zuschauer dabei. Nach dem Spiel ist Merz in die Kabine von der deutschen Mannschaft gegangen. Merz hat gesagt: Wir sind stolz auf euch.
Die Europa-Meisterschaft war in den Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen. Im Januar 2027 ist die Handball-Welt-Meisterschaft in Deutschland.
Wörter-Buch

  • Handball-Europa-Meisterschaft

    Die Handball-Europa-Meisterschaft ist ein Wettbewerb zwischen den Handball-Mannschaften aus Europa. Das kurze Wort für Handball-Europa-Meisterschaft ist Handball-EM. Der Gewinner wird Handball-Europa-Meister. Bei dem Spiel Handball müssen die Mannschaften einen Ball in ein Tor werfen. Es gewinnt, wer die meisten Tore geworfen hat.

  • Finale

    Das Finale ist die letzte Runde in einem Sport-Turnier. Im Finale spielen die beiden besten Mannschaften oder die beiden besten Spieler oder Spielerinnen gegeneinander. Ein deutsches Wort für Finale ist End-Spiel.

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

zum Wörter-Buch