Deutschland verliert Finale von Handball-EM

Dänemark hat das Finale gegen Deutschland gewonnen. (Sina Schuldt / dpa )

Die Mannschaft von Dänemark ist sehr gut. Dänemark ist auch Olympia-Sieger und Welt-Meister im Handball. Die deutschen Spieler waren nach dem Finale sehr traurig. Aber sie waren auch stolz auf den 2. Platz. Vor 10 Jahren war Deutschland das letzte Mal Europa-Meister im Handball.

Friedrich Merz ist der Bundes-Kanzler. Er war bei dem Finale als Zuschauer dabei. Nach dem Spiel ist Merz in die Kabine von der deutschen Mannschaft gegangen. Merz hat gesagt: Wir sind stolz auf euch.

Die Europa-Meisterschaft war in den Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen. Im Januar 2027 ist die Handball-Welt-Meisterschaft in Deutschland.