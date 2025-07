Deutschland ist bei der Fußball-EM der Frauen ausgeschieden. (picture alliance / KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER)

Das Spiel war in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Spanien hat das Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Das entscheidende Tor hat die Spielerin Aitana Bonmati geschossen. Das war in der Verlängerung von dem Spiel. Nach der normalen Spiel-Zeit stand es noch 0 zu 0. Aitana Bonmati hat das Tor dann in der 113. Minute geschossen, also 7 Minuten vor dem Ende von der Verlängerung.

Die deutsche Tor-Hüterin heißt Ann-Katrin Berger. Sie sagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Sie sagt auch: Es tut mir sehr leid. Denn das deutsche Team hat in diesem Spiel alles gegeben. Jetzt sind wir alle enttäuscht.

In Deutschland haben sehr viele Menschen das Halb-Finale im Fernsehen angeschaut. Insgesamt haben mehr als 14 Millionen Menschen zugeschaut. Das waren bisher die meisten bei der Frauen-Fußball-Europa-Meisterschaft.

Im Viertel-Finale hatten die deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich gewonnen. Sie setzten sich erst im Elf-Meter-Schießen durch. Nach dem Spiel und der Verlängerung stand es 1 zu 1. Tor-Hüterin Ann Kathrin Berger hielt 2 Elf-Meter von den Französinnen und schoss selbst einen Elf-Meter ins Tor. Nach dem Spiel sprachen viele von dem "Wunder von Basel".