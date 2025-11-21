Deutschland darf bei der Fußball-WM 2026 mitspielen

Deutschland hat das Spiel gegen die Mannschaft aus dem Land Slowakei gewonnen. Das Spiel war in der Stadt Leipzig. Die deutsche Mannschaft hat 6 Tore geschossen.
Jetzt ist klar: Die Mannschaft darf 2026 zur WM fahren. Denn Deutschland hat auch schon vorher ein paar andere Spiele gewonnen. Manche von diesen Spielen hat Deutschland aber nur mit Glück gewonnen. Deshalb sagen viele Fans: Bis zur WM muss die Mannschaft besser werden.
Die Fußball-Welt-Meisterschaft 2026 findet auf dem ganzen Kontinent Nord-Amerika statt. Die Spiele sind in den Ländern USA, Kanada und Mexiko. Das Finale ist am 19. Juli in der Nähe von New York. Das ist die größte Stadt in den USA.
Insgesamt dürfen 48 Länder bei der WM mitmachen. Am 5. Dezember wird ausgelost, wer gegen wen spielt.