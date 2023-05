Deutschland will beim Wettbewerb ESC weiter mitmachen

Deutschland ist beim ESC wieder Letzter geworden. (picture alliance / SVEN SIMON / Julian Meusel)

Für Deutschland war die Band Lord of the Lost dabei. Das ist Englisch und bedeutet Herr der Verlorenen. Die Band hat das Lied Blood and Glitter gesungen. Das heißt auf Deutsch Blut und Glitzer. Das Lied hat den Menschen nicht gut gefallen.

Deutschland ist beim ESC schon oft Letzter geworden. Deshalb fragen jetzt viele Leute, ob Deutschland überhaupt noch beim ESC mitmachen soll. Der Nord-Deutsche Rundfunk ist im deutschen Fernsehen für den ESC zuständig. Der Nord-Deutsche Rundfunk sagt: Wir sind in jedem Jahr mit viel Freude dabei. Und das bleibt auch so.

Beim ESC machen viele Länder mit. Der Wettbewerb wird im Fernsehen gezeigt. Am Ende geben die Zuschauer und Fach-Leute Punkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. In diesem Jahr hat das Land Schweden die meisten Punkte bekommen. Für Schweden war die Sängerin Loreen auf der Bühne. Sie hat das Lied Tattoo gesungen. Loreen hat den ESC schon einmal gewonnen. Das war im Jahr 2012.