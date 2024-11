Besonders für Kinder ist zu viel Zucker ungesund. (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)

Süße Getränke sind zum Beispiel Limonaden. Im Schnitt nimmt jeder Mensch in Deutschland 23 Gramm Zucker am Tag über Getränke auf. Das ist so viel wie 7 Zucker-Würfel.

Die Organisation Foodwatch ist für gesunde Lebens-Mittel. Foodwatch sagt: 23 Gramm Zucker am Tag in Getränken sind zu viel. Zu viel Zucker ist nicht gesund für den Körper.

In anderen Ländern in Europa trinken die Menschen nicht so süße Getränke. Foodwatch sagt auch: Eine Steuer auf süße Getränke wäre gut für die Menschen in Deutschland. In dem Land Groß-Britannien gibt es eine Steuer auf besonders süße Getränke. Zum Beispiel Limonade wird dadurch teurer. Foodwatch sagt: Durch die Limo-Steuer trinken die Menschen in Groß-Britannien weniger süße Getränke.