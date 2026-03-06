Viele Deutsche sitzen im Nahen Osten fest

In der Region um die Länder Israel und Iran sitzen 30.000 deutsche Reisende fest. Ein Flugzeug hat die ersten von ihnen nach Hause gebracht. (picture alliance/dpa | Boris Roessler)

Viele Reisenden aus Deutschland sitzen in der Region um Israel und den Iran fest. 30.000 deutsche Reisende sollen dort sein. Viele von ihnen sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dazu gehören zum Beispiel die Städte Abu Dhabi und Dubai. Dort sind die Flughäfen geschlossen, seit der Krieg begonnen hat. Denn Flugzeuge könnten von Drohnen oder Raketen getroffen werden.

Auch Menschen auf 2 Kreuzfahrt-Schiffen kommen nicht aus dem Nahen Osten weg. Sie müssten dafür am Iran vorbei fahren. Der Iran sagt: Wir lassen keine Schiffe durch.

In den Ländern Saudi-Arabien und Oman sind die Flughäfen noch offen. Dorthin will die Bundes-Regierung Flugzeuge schicken. Zuerst sollen Kinder, kranke Menschen und schwangere Frauen nach Hause geflogen werden. Ein Flugzeug ist schon mit deutschen Reisenden aus dem Oman nach Deutschland gekommen.

Der deutsche Außenminister heißt Johann Wadephul. Er sagt: Es ist im Moment nicht klar, wie lange der Krieg dauert. Touristen und Geschäfts-Leute sollen vorsichtshalber im Hotel bleiben.