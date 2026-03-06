Nachrichten in
Viele Deutsche sitzen im Nahen Osten fest

Die Region um die Länder Israel und Iran nennt man den Nahen und Mittleren Osten. Dort sitzen gerade viele Reisende aus Deutschland fest. Sie können von dort fast gar nicht weg.

Ein Evakuierungsflug der Bundesregierung hat Urlauber aus den Golfstaaten geflogen. Leute empfangen sie am Airport Frankfurt freudig.
In der Region um die Länder Israel und Iran sitzen 30.000 deutsche Reisende fest. Ein Flugzeug hat die ersten von ihnen nach Hause gebracht. (picture alliance/dpa | Boris Roessler)
Viele Reisenden aus Deutschland sitzen in der Region um Israel und den Iran fest. 30.000 deutsche Reisende sollen dort sein. Viele von ihnen sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dazu gehören zum Beispiel die Städte Abu Dhabi und Dubai. Dort sind die Flughäfen geschlossen, seit der Krieg begonnen hat. Denn Flugzeuge könnten von Drohnen oder Raketen getroffen werden.
Auch Menschen auf 2 Kreuzfahrt-Schiffen kommen nicht aus dem Nahen Osten weg. Sie müssten dafür am Iran vorbei fahren. Der Iran sagt: Wir lassen keine Schiffe durch.
In den Ländern Saudi-Arabien und Oman sind die Flughäfen noch offen. Dorthin will die Bundes-Regierung Flugzeuge schicken. Zuerst sollen Kinder, kranke Menschen und schwangere Frauen nach Hause geflogen werden. Ein Flugzeug ist schon mit deutschen Reisenden aus dem Oman nach Deutschland gekommen.
Der deutsche Außenminister heißt Johann Wadephul. Er sagt: Es ist im Moment nicht klar, wie lange der Krieg dauert. Touristen und Geschäfts-Leute sollen vorsichtshalber im Hotel bleiben.
Wörter-Buch

  • Vereinigte Arabische Emirate

    Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Staaten-Bund auf der Arabischen Halb-Insel. Emirat bedeutet: Eine Region, in der ein Emir herrscht. Ein Emir ist so etwas wie ein Fürst in arabischen Ländern. Sieben Emirate haben sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengeschlossen. Sie heißen Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain. Die meisten Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Muslime. Das Land ist reich, weil es dort sehr viel Öl gibt.

  • Saudi-Arabien

    Saudi-Arabien ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Riad. Dort regiert ein König. Saudi-Arabien ist ungefähr 6 Mal so groß wie Deutschland. Aber es leben weniger Menschen dort als in Deutschland. Ein großer Teil von Saudi-Arabien ist Wüste. Trotzdem ist es ein sehr reiches Land, denn es gibt dort viel Erd-Öl.

