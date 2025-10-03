35 Jahre Deutsche Einheit

Ein Mann mit einer deutschen Flagge am Brandenburger Tor in Berlin. (dpa / imageBROKER / Manfred Vollmer)

Der 3. Oktober ist der Tag von der Deutschen Einheit. An diesem Tag im Jahr 1990 haben sich die beiden deutschen Staaten DDR und BRD zusammen-geschlossen zur Bundes-Republik Deutschland. Vorher waren sie mehr als 40 Jahre lang getrennt.

Eine Umfrage zeigt: Viele Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Länder zusammen-gewachsen sind. Nur ungefähr jeder 3. hat gesagt: Wir sind zu einem Volk zusammen-gewachsen. Aber die anderen meinen: Es gibt noch viele Unterschiede. Vor allem in Ost-Deutschland sehen viele Menschen mehr Unterschiede. Zum Beispiel sind die Löhne in den Bundes-Ländern im Osten niedriger. Dort gibt es auch nicht so viele große Firmen.

Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er sagt: Bei der Wieder-Vereinigung damals haben viele Menschen gefeiert. Heute haben viele Sorgen. Steinmeier sagt: Deutschland hat viel geschafft seit der Wieder-Vereinigung. Darauf sollen die Menschen stolz sein.

Jedes Jahr gibt es Feiern zum Tag von der Deutschen Einheit. In diesem Jahr ist die Haupt-Feier in der Stadt Saarbrücken.