Carsten Schneider stellt den Bericht zur Deutschen Einheit vor. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Wieder-Vereinigung von der DDR und der Bundes-Republik nennt man auch "Deutsche Einheit". Dieses Jahr steht in dem Bericht von der Bundes-Regierung: Es gibt Fortschritte bei der Einheit. Zum Beispiel bekommen die Menschen in den ost-deutschen Bundes-Ländern jetzt die gleiche Rente wie die Menschen in den westlichen Bundes-Ländern.

In dem Bericht steht aber auch: Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel verdienen die Menschen in den ost-deutschen Bundes-Ländern oft weniger als im Westen. Deswegen verlassen viele Menschen den Osten und arbeiten in anderen Bundes-Ländern.

Carsten Schneider ist der Ost-Beauftragte von der Bundes-Regierung. Das heißt: Er kümmert sich um die Themen von Ost-Deutschland. Er hat auch an dem Bericht mitgearbeitet. Schneider sagt: Die Einheit ist immer noch ein großes Thema. Die Bundes-Regierung muss sich anstrengen, damit es keine Ungerechtigkeiten mehr gibt.