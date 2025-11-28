Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutsche Bahn will Bau-Arbeiten an Weihnachten stoppen

Die Deutsche Bahn will einige Bau-Arbeiten an Weihnachten stoppen. Dadurch sollen die Züge pünktlicher werden. Denn an den Weihnachts-Feiertagen erwartet die Bahn sehr viele Fahr-Gäste.

Zwei Arbeiter in Schutz-Kleidung stehen vor einem Bahnhof. Hinter ihnen ist ein Bagger auf Schienen.
Derzeit gibt es viele Bau-Stellen von der Deutschen Bahn. (picture alliance / ABBfoto)
Es geht um Bau-Arbeiten an den Schienen. Durch die Bau-Stellen können die Züge auf manchen Strecken nicht oder nur langsamer fahren fahren.
Die Chefin von der Deutschen Bahn heißt Evelyn Palla. Sie hat jetzt in einem Interview gesagt: Über Weihnachten soll an einigen von diesen Bau-Stellen nicht gearbeitet werden. Außerdem will die Bahn an Weihnachten mehr Züge einsetzen. Dieses Jahr erwartet die Bahn mehr als 5 Millionen Fahr-Gäste an Weihnachten.
Gerade gibt es viele Bau-Stellen bei der Deutschen Bahn. Denn viele Schienen, Weichen und Ober-Leitungen sind alt und müssen neu gemacht werden. Die Bahn-Chefin hat in dem Interview auch gesagt: Nächstes Jahr wird es sogar noch mehr Bau-Stellen geben.
Wörter-Buch

  • Deutsche Bahn

    Die Deutsche Bahn ist das größte deutsche Verkehrs-Unternehmen. In Deutschland hat sie fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Deutsche Bahn ist ein bundes-eigenes Unternehmen. Das heißt: Sie gehört dem Staat. Außerdem gibt es in Deutschland auch private Bahn-Unternehmen.

