Deutsche Bahn will Bau-Arbeiten an Weihnachten stoppen

Es geht um Bau-Arbeiten an den Schienen. Durch die Bau-Stellen können die Züge auf manchen Strecken nicht oder nur langsamer fahren fahren.

Die Chefin von der Deutschen Bahn heißt Evelyn Palla. Sie hat jetzt in einem Interview gesagt: Über Weihnachten soll an einigen von diesen Bau-Stellen nicht gearbeitet werden. Außerdem will die Bahn an Weihnachten mehr Züge einsetzen. Dieses Jahr erwartet die Bahn mehr als 5 Millionen Fahr-Gäste an Weihnachten.

Gerade gibt es viele Bau-Stellen bei der Deutschen Bahn. Denn viele Schienen, Weichen und Ober-Leitungen sind alt und müssen neu gemacht werden. Die Bahn-Chefin hat in dem Interview auch gesagt: Nächstes Jahr wird es sogar noch mehr Bau-Stellen geben.