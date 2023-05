DeSantis will Präsident in den USA werden

Der Gouverneur von Florida ist Ron DeSantis. Er sagt: Ich will Präsident von den USA werden. (IMAGO / ZUMA Wire / Paul Hennessy)

Ron DeSantis ist im Moment Regierungs-Chef von dem Bundes-Staat Florida. Das ist der 3. größte Bundes-Staat in den USA.

In den USA gibt es 2 große Parteien. Die Demokraten und die Republikaner. DeSantis will Präsidentschafts-Kandidat von den Republikanern werden. Das wollen aber auch andere Menschen, zum Beispiel Donald Trump. Die Republikaner wählen nächstes Jahr bei den Vor-Wahlen ihren Kandidaten aus.

Politik-Experten sagen: Trump und DeSantis machen beide rechte Politik. Aber DeSantis hat Chancen. Denn er ist jünger als Trump. Und er macht in Florida viele konservative und rechte Gesetze. Zum Beispiel dürfen Lehrerinnen und Lehrer in Grund-Schulen nicht mehr über Homo-Sexualität reden. Und an Schulen darf man kaum noch über Rassismus reden. In der Corona-Pandemie hat DeSantis gesagt: Wir brauchen keine Schutz-Masken. In Florida sind dann sehr viele Menschen krank geworden.

Bei den Demokraten wird wahrscheinlich Joe Biden Präsidentschafts-Kandidat. Er muss aber noch offiziell von seiner Partei zum Kandidaten gewählt werden.