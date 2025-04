Der Kölner Dom hat jetzt eine neue Beleuchtung. (Thomas Banneyer / dpa )

Bisher wurde der Kölner Dom mit riesigen Lampen angestrahlt. Die Lampen standen auf den Dächern von anderen Häusern in der Nähe. Die neuen Lampen sind jetzt direkt am Dom angebracht. Es sind moderne Lampen. Man sagt auch: LED-Lampen. Die neuen Lampen sind kleiner. Außerdem sparen die neuen Lampen Strom. Die Lampen sind auch besser für die Umwelt. Die neuen Lampen zeigen den Dom auch in einem schöneren Licht. Man sieht jetzt mehr von den vielen kleinen Verzierungen an dem Dom.

Die Arbeit an der neuen Beleuchtung hat über 3 Jahre gedauert. Die Stadt Köln hat dafür viel Geld ausgegeben. Über 2 Millionen Euro hat die neue Beleuchtung gekostet. Die Stadt Köln sagt: Unser Dom soll gut aussehen. Die Stadt sagt aber auch: Mit den neuen Lampen schützen wir Insekten und andere Tiere. Denn jetzt strahlt nicht mehr so viel Licht in die Umgebung. Dadurch werden die Tiere besser geschützt.