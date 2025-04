Französischer Schau-Spieler Gérard Depardieu steht vor Gericht

Sexuelle Belästigung

Sexuelle Belästigung heißt: Wenn eine Person eine andere Person gegen deren Willen an intimen Körperstellen berührt. Zum Beispiel am Po oder an der Brust. Oder wenn eine Person eine andere Person gegen deren Willen umarmt. Es gibt auch sexuelle Belästigung mit Worten: Zum Beispiel, wenn einer den anderen auf das Thema Sex anspricht, obwohl der andere nicht darüber reden will.