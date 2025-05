Gerard Depardieu ist in Frankreich verurteilt worden. (picture alliance / SIPA / CYRIL PECQUENARD)

Das Gerichts-Verfahren war auch in Frankreich. Die Richter haben gesagt: Gérard Depardieu bekommt die Strafe 18 Monate Gefängnis. Die Strafe ist aber auf Bewährung.

Bewährung bedeutet: Gérard Depardieu muss nur dann ins Gefängnis, wenn er noch einmal gegen das Gesetz verstößt. Er kommt aber auf eine Liste von dem Staat Frankreich. Auf der Liste stehen Menschen, die eine Sexual-Straf-Tat begangen haben.

Die Strafe bekommt Gérard Depardieu für sexuelle Übergriffe. Depardieu hat in einem Film mitgespielt. Er hat bei den Dreh-Arbeiten 2 Frauen an den Brüsten und am Po angefasst. Und er hat Sachen zu ihnen gesagt, die sie schlimm fanden. Das war vor 4 Jahren.

Mehrere Frauen haben in den letzten Jahren gesagt: Gérard Depardieu hat mich unangenehm angefasst oder angesprochen. Jetzt ist er zum 1. Mal für so eine Tat verurteilt worden.