Denkmäler in der Ukraine zerstört

Im Krieg gegen das Land Ukraine sind viele Gebäude und Denkmäler zerstört worden. (Imago / SNA / Pavel Lisitsyn)

Denkmäler sind zum Beispiel Kunst-Werke oder Statuen. Sieerinnern an eine Person oder ein Ereignis. Man sagt auch: Denkmäler erinnern an die Geschichte eines Landes. Die UNESCO sagt: In dem Krieg sind fast 250 Denkmäler beschädigt worden. Manche Denkmäler sind vollständig zerstört. Die UNESCO sagt auch: Die Ukraine braucht 2,4 Milliarden Euro. Damit könnten die zerstörten Denkmäler repariert werden.

Auch die Theater und Kinos in der Ukraine haben Probleme. Viele Menschen dort gehen nicht mehr ins Theater oder ins Kino. Sie haben Angst vor Raketen aus Russland. Deshalb konnten die Theater und die Kinos nichts mehr verdienen. Auch Hotels oder Gast-Stätten verdienen noch noch wenig. Wegen dem Krieg reisen kaum noch Menschen in die Ukraine. Die UNESCO sagt: Die Kinos, Theater, Hotels und Gast-Stätten haben fast 14 Milliarden Euro verloren.